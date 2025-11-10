Стоимость фьючерса на золото вновь поднялась выше $4 100

Цена на драгметалл росла на 2,35%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $4 100 за тройскую унцию впервые с 27 октября, следует из данных торговой площадки.

По данным на 15:17 мск, цена на драгметалл росла на 2,35% и составляла $4 104 за тройскую унцию. К 15:32 мск стоимость золота практически не изменилась и находилась ну уровне $4 103,4 за унцию (+2,33%).

В это же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года росла на 3,99%, до $50,065 за тройскую унцию, превышая $50 за унцию впервые с 21 октября 2025 года.