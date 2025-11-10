ФАС работает над созданием интерактивной карты рекламных конструкций

Работа ведется в рамках исполнения пунктов Национального плана развития конкуренции на 2026-2030 годы

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает возможность создания интерактивной карты рекламных конструкций, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Адилю Вяселеву.

"Служба считает, что разработка окажет положительное влияние на отрасль. Предполагается, что этот инструмент позволит как органам власти различных уровней, так и предпринимательскому сообществу эффективно использовать такую схему. Кроме того, расширятся возможности оценки развития наружной рекламы на уровне отдельных регионов и округов", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время ФАС России прорабатывает этот вопрос в рамках исполнения пунктов Национального плана развития конкуренции на 2026-2030 годы.

Среди других основных указанных в документе мероприятий, определяющих вектор развития рекламной отрасли, - повышение ответственности финансовых организаций за нарушение требований законодательства о рекламе, а также анализ рекламы, размещаемой блогерами и лидерами общественного мнения.

"При этом ФАС России продолжает поддерживать акты саморегулирования отрасли, направленные на создание качественного и добросовестного маркетингового продукта", - заключили в службе.