Средства от техсбора направят на программы поддержки электронной промышленности

Механизм разработан с целью укрепления технологического суверенитета страны, отметили в Минпромторге

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Механизм взимания технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, средства будут направляться на госпрограммы поддержки развития отрасли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли", - рассказали в министерстве.