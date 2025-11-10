Universal Pictures зарегистрировала в России товарный знак

Компания ранее решила приостановить деятельность в РФ из-за событий на Украине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак в виде логотипа и названия фильма "Парк юрского периода" от кинокомпании Universal City Studios LLC, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака Jurassic Park была подана в октябре 2024 года из США, Калифорнии. Знак зарегистрированы по 15 классам (№ 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41, 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - косметические принадлежности, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, сумки, часы и другие аксессуары, бумажная продукция, предметы интерьера и мебели, кухонная утварь, предметы одежды и продукты питания, и другие.

Дата истечения действия товарного знака в РФ - октябрь 2034 года.

Ранее компании Universal Pictures, The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. приняли решение приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине.