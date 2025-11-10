План развития отрасли редкоземов направили ведомствам для обсуждения

Планируется, что документ будет подписан до декабря

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подготовленный Минпромторгом РФ план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов направлен в заинтересованные ведомства и компании для его обсуждения, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин на полях выставки "Химия-2025".

"У нас есть поручение президента по формированию плана мероприятий. Этот план мероприятий Минпромторгом подготовлен. Он направлен в заинтересованные ведомства и компании для обсуждения с отраслью. И мы планируем, что до декабря его подпишем", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до декабря утвердить план мероприятий по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов.