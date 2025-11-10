Минпромторг ожидает снижения производства в сегментах химпрома на 1,5-2%

Это связано с влиянием макроэкономической обстановки, отметил замглавы министерства Михаил Юрин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Предприятия химической промышленности России демонстрируют устойчивость, но из-за влияния макроэкономической обстановки ожидается небольшое снижение производства на 1,5-2% в отдельных сегментах отрасли в 2025 году. Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин на полях выставки "Химия-2025".

"Отрасль достаточно диверсифицирована у нас, представлена различными сегментами - от минеральных удобрений до лакокрасочной промышленности, резинотехнических изделий. Соответственно, ни для кого не секрет, что макроэкономическая обстановка, санкционные ограничения, это все оказывает очень сильное влияние на производство. Но при этом наши предприятия демонстрируют достаточно большую, хорошую уверенность и устойчивость. Есть у нас снижение, будет где-то 1,5-2% по итогам года по отдельным сегментам. Но при этом есть такие сегменты, которые продолжают рост", - сказал он.

Среди "растущих" сегментов Юрин выделил минеральные удобрения, производство синтетического каучука, химических волокон и нитей.

"Мы продолжаем системную работу по поддержке предприятий, все доступные меры поддержки у нас работают, предприятия обращаются за этими мерами поддержки. И вот в этом году у нас порядка 20 новых предприятий, новых производств будет запущено с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей", - отметил замминистра.