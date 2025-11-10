Международные резервы России в октябре выросли на 1,76%

По данным ЦБ, на 1 ноября 2025 года они составили $725,8 млрд

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 ноября 2025 года составили $725,841 млрд, что на 1,76% (или на $12,54 млрд) выше показателя на начало октября, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 ноября 2024 года международные резервы РФ составляли $631,573 млрд.

За октябрь 2025 года валютные резервы снизились на 1,18% - до $426,020 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 6,24% и составила $299,821 млрд, обновив исторический максимум.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.