В Томске построят предприятие по разработке и выпуску жизненно важных лекарств

ТОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Фармацевтическое предприятие полного цикла, где будут разрабатывать и производить жизненно важные лекарства, построят в Томске. Объем первоначальных инвестиций составит 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Новый 55-й резидент ОЭЗ "Томск" - компания "Амехим" группы компаний "Амедарт" - построит в Томской области фармацевтическое производство полного технологического цикла. Об этом губернатор Владимир Мазур и руководители холдинга договорились в ходе рабочей встречи", - сказано в сообщении.

Производство будет охватывать весь технологический процесс от создания активных фармацевтических субстанций до выпуска готовых лекарственных форм, соответствующих международным стандартам качества GMP. Он будет реализован в два этапа. Первый предусматривает создание производства активных фармацевтических субстанций на территории ОЭЗ "Томск" на участке площадью 2,24 га. Второй этап - строительство завода по производству готовых лекарственных форм. Объем первоначальных инвестиций превысит 2 млрд рублей.

"Строительство современного производства позволит нам решить ряд задач. Это создание новых рабочих мест для жителей, увеличение налоговых поступлений в бюджет на развитие соцсферы, инфраструктуры. И, конечно, это достижение целей национального проекта "Технологии здоровья" - борьба с серьезными болезнями, улучшение качества жизни людей, рост продолжительности активной и полноценной жизни", - сказал губернатор Владимир Мазур.

Реализация проекта позволит создать в Томской области более 250 высокопроизводительных рабочих мест для квалифицированных специалистов. Совокупные налоговые поступления в бюджет региона за период реализации превысят 1 млрд рублей и будут направлены на социально-экономическое развитие.

Компания "Амедарт" - российское фармацевтическое производство, сертифицированное по стандартам ЕАЭС GMP, специализирующееся на исследованиях, разработке и производстве жизненно важных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, диабета, ВИЧ-инфекции и других болезней.

Об ОЭЗ

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.