Бюджетный комитет ГД начнет рассмотрение поправок к II чтению бюджета 13 ноября

В обсуждении будут принимать участие все профильные комитеты Госдумы, министерства и ведомства, представители Счетной палаты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Поправки правительства РФ ко второму чтению бюджетного пакета на 2026-2028 годы поступили в Госдуму, профильный комитет начнет их рассмотрение 13 ноября. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Комитет Госдумы по бюджету и налогам начнет рассмотрение всех поступивших к бюджетному пакету поправок 13 ноября. В обсуждении будут принимать участие все профильные комитеты Госдумы, министерства и ведомства, представители Счетной палаты", - сказал он.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам установил срок подачи поправок - 18.00 мск 10 ноября. Второе чтение проекта бюджета намечено на 18 ноября.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что Минфин РФ предлагает внести в проект федерального бюджета на 2026-2028 гг. 590 поправок на общую сумму более 7 трлн рублей. Значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности страны, в том числе на обеспечение потребностей СВО, сказал министр.