Шойгу сообщил о плановом режиме строительства АЭС "Эд-Дабаа" в Египте

Вопросы, в том числе связанные с западными санкциями, в целом решаются, указал секретарь Совета Безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Строительство АЭС "Эд-Дабаа" идет в плановом режиме, вопросы, связанные с западными санкциями, в целом решаются. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой эль-Нагой.

"Строительство АЭС "Эд-Дабаа" осуществляется в плановом режиме. Текущие вопросы, в том числе связанные с западными санкциями, в целом решаются. Прорабатывается расширение российско-египетского сотрудничества в атомной сфере за счет новых проектов, включая сооружение АЭС большой и малой мощности, эксплуатацию плавучих энергоблоков, применение в промышленности аддитивных технологий и систем накопления электроэнергии", - сказал Шойгу.

По его словам, Россия также имеет возможность нарастить поставки продукции отечественного агропромышленного комплекса в Египет в случае такой необходимости.

"Это касается не только пшеницы и масложировой продукции, но и других видов продовольственных товаров. Готовы рассмотреть предложения египетской стороны", - отметил он.

Секретарь СБ РФ добавил, что в 2025 году активизировалась работа по созданию российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала.

"Была оформлена необходимая правовая база проекта. На данном этапе осуществляется переход к его практической реализации", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Москва рассматривает Каир в качестве одного из важнейших партнеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.