В ГД 12 ноября обсудят современные технологии в АПК и продбезопасность

В обсуждении примут участие профильные министры

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительственный час на тему развития современных технологий производства в агропромышленном комплексе и обеспечения продовольственной безопасности в России обсудят в Госдуме 12 ноября. В обсуждении примут участие профильные министры, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В Государственной думе 12 ноября состоится правительственный час на тему "Развитие современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения", - об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил Володин.

В рамках "правительственного часа" выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.