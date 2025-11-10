ТГК-1 не будет публиковать отчетность по МСФО за девять месяцев

Компания также не раскрывала финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Территориальная генерирующая компания №1 (ТГК-1), входящая в "Газпром энергохолдинг", решила не публиковать показатели по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2025 года, сообщается на сайте компании.

"ПAO "ТГК-1" сообщает, что компания приняла решение не публиковать консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам деятельности за 9 месяцев 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее компания не публиковала отчет по МСФО за январь - март 2025 года и шесть месяцев. ТГК-1 также не раскрывала финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие и девять месяцев.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).