"Роснефть" 17 ноября рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидентам

Также в повестке будет вопрос о проведении внеочередного заочного голосования собрания акционеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" 17 ноября обсудит рекомендацию по размеру промежуточных дивидендов, говорится в сообщении компании.

Также в повестке - вопрос о проведении внеочередного заочного голосования собрания акционеров "Роснефти", утверждении его повестки и принятии решений по подготовке.

"Роснефть" согласно дивидендной политике выплачивает дивиденды дважды в год и направляет на них 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Суммарные дивиденды компании за 2024 год составили 51,15 рублей на акцию: 14,68 рублей на акцию - финальные и 36,47 рублей на акцию - промежуточные. Относящаяся к акционерам чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 году составила 1,084 трлн рублей.

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд рублей.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.