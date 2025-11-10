НАБУ: в сфере энергетики на Украине отмыто $100 млн

Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в сфере энергетики страны отмыто около $100 млн.

"Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. <...> В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около $100 млн", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"Чем дальше, тем хуже. <...> Друзья [Владимира] Зеленского бабло получили, отмыли, забрали", - отреагировал на это сообщение в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В понедельник стало известно о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Были проведены обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". После этого НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались.