На Ставрополье объем сбора туристического налога превысил курортный сбор

За девять месяцев 2025 года объем собранных средств курортного налога превысил 540 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Объем сбора туристического налога, введенного в России в 2025 году, превысил объем курортного сбора на Ставрополье, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края. Сбор вырос на 8%.

"За девять месяцев 2025 года объем собранных средств курортного налога превысил 540 млн рублей. Это почти на 40 млн рублей больше прошлогоднего показателя курортного сбора. По словам министра, в будущем году ожидается увеличение суммы сбора", - говорится в сообщении.

Ставропольский край участвовал в эксперименте по введению курортного сбора. С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, который заменил сбор туристическим налогом. Новшеством стало то, что сбор платили гости городов-курортов, а туристическим налогом облагаются организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил краевому Минтуризма обеспечить контроль по использованию поступивших средств. "Каждый рубль курортного налога должен направляться на развитие территорий края", - цитирует управление губернатора края.