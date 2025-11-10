Бывший вице-премьер Молдавии Калмык ожидает роста тарифов на газ

Они увеличатся на 5-10%, спрогнозировал политик

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Тарифы на газ для населения Молдавии вырастут к зиме на 5-10%. С таким прогнозом выступил в эфире телеканала "Первый в Молдове" бывший вице-премьер по экономике страны Октавиан Калмык, комментируя заявление министра энергетики Дорина Жунгиету о том, что тарифы будут скорректированы после завершения закупок газа на зимний сезон 2025-2026 годов.

"С моей точки зрения, есть все предпосылки, чтобы рассмотреть в сторону увеличения тарифы на газ. Я имею в виду, структуру внутреннего рынка и дополнительные расходы, связанные с предприятием "Энергоком", - заявил Калмык. Он выразил недоумение тем, что правительство засекретило цены, по которым закупается газ на публичные деньги.

"Сейчас в открытом доступе нет информации по поводу затрат на закупку природного газа, на хранение этого газа и на распределение внутри страны", - отметил бывший вице-премьер.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ и зарубежные источники его поставок. Со своей стороны "Газпром" был вынужден прекратить поставки в Молдавию с начала января 2025 года после того, как Украина запретила его транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство. Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти продолжают закупать российский газ через посредников из ЕС, несмотря на заверения об избавлении от зависимости от "Газпрома", однако цены на него растут из-за обилия посредников при поставках. Он пояснил, что по этой причине практически невозможно отследить цепочку от закупки газа до его поставки конечному потребителю, что создает возможности для злоупотреблений и роста тарифов для населения. Также он раскритиковал власти за то, что газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз", из-за чего подскочили тарифы на транспортировку газа.