Индекс РТС замедлил снижение после публикации ЦБ официальных курсов валют

Регулятор понизил курс доллара на 11 ноября до 81,01 рубля, а евро повысил до 93,93 рубля

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил снижение, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после публикации Банком России официальных курсов валют. Регулятор понизил курс доллара на 11 ноября до 81,01 рубля, евро повысил до 93,93 рубля, курс юаня практически не изменился и составил 11,3506 рубля.

По данным на 17:45 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,42% - до 991,19 и 2 555,7 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:56 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 994,19 пункта (-0,12%), индекс Мосбиржи снижался до 2 556,73 пункта (-0,38%).