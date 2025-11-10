Стоимость фьючерсов на драгметаллы растет

Золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex стоило $4 105 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост от 2,16 до 3,67%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:45 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 444 за тройскую унцию (+2,91%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX рос на 3,11%, до $1 597,3 за тройскую унцию. В то же время стоимость на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 105 за тройскую унцию (+2,37%), а фьючерс на серебро на Comex находился на уровне $49,82 за тройскую унцию (+3,48%).

По состоянию на 18:30 мск, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 096,4 за тройскую унцию (+2,16%), а цена на серебро, наоборот, немного ускорила рост до $49,91 за тройскую унцию (+3,67%). В то же время фьючерс на палладий рос до $1 436 за тройскую унцию (+2,34%), а фьючерс на платину замедлил рост до $1 585,4 за тройскую унцию (+2,34%).