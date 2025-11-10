Операторы связи запустили период охлаждения для sim-карт

Это необходимо для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА, сообщила пресс-служба Минцифры

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Операторы связи начали использовать новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - так называемый "период охлаждения" для sim-карт, сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что операторы связи по требованию регуляторов внедрили этот механизм для подтверждения, что sim-карта, попавшая на территорию России из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.

Механизм начал работать в тестовом режиме 10 ноября. В министерстве уточнили, что для абонентов с российскими sim-картами установлен период охлаждения на 24 часа, если карта не была активна в течение 72 часов после возвращения из международного роуминга.

Оповещение о блокировке приходит в виде СМС от оператора связи, в котором содержится информация о способах снятия ограничений. Сделать это можно в любое время, авторизовавшись по капче по ссылке, которую предоставляет оператор. После этого доступ к интернету и СМС восстанавливается. Также Минцифры отметило, что снять ограничения можно через кол-центр, пройдя идентификацию по телефону.