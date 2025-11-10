В Северной Осетии выезда в Грузию ожидают более 1 тыс. большегрузов

По Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали проезд транзитного транспорта осуществляется без ограничений

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. большегрузов ожидают выезда в Грузию на территории Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали проезд транзитного автотранспорта осуществляется без ограничений. На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1 090 единиц большегрузного автотранспорта. Из них 940 располагаются на специализированных автостоянках", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.