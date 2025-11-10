Непокрытый дефицит госбюджета Украины на 2026-2027 годы достиг $60 млрд

По словам замминистра финансов Украины Александра Кавы, во время подготовки бюджета на 2025 год ситуация с финансированием со стороны США была понятнее

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Непокрытый дефицит государственного бюджета Украины на 2026-2027 годы достигает $60 млрд. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на замминистра финансов Украины Александра Каву.

"Что касается 2026 года для министерства финансов относительно планирования расходов государственного бюджета на следующий год, то этот год для нас сложнее 2025-го. Когда мы готовили проект бюджета на текущий год, у нас было четкое понимание по покрытию дефицита государственного бюджета", - отметил Кава на чрезвычайной сессии Киевского форума безопасности о ситуации в энергетике и экономике.

По его словам, во время подготовки бюджета на 2025 год ситуация с финансированием со стороны США была понятнее: срок работы администрации занимавшего тогда пост президента Джо Байдена завершался, поэтому Украина смогла согласовать необходимую поддержку еще до смены власти. Сейчас ситуация похожа на 2024 год, когда многие партнеры Киева ожидали завершения вооруженного конфликта и не торопились финансировать Украину, считает Кава.

Он заявил, что в Минфине активно работают с партнерами над вариантами поддержки бюджета и на вопрос решения проблемы дефицита смотрят с оптимизмом.

Как сообщило агентство Укринформ, потребность во внешнем финансировании государственного бюджета Украины на 2026 год составляет $45 млрд.