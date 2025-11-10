На участие в программе лояльности Ozon подали заявки семь банков

Финансовый директор маркетплейса Игорь Герасимов отметил, что предложение Ozon должно помогать развиваться разным банкам, в том числе небольшим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Семь банков подали заявки и находятся на разных этапах рассмотрения для участия в программе лояльности маркетплейса Ozon "Зеленая цена". Об этом сообщил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов в ходе совместного с Мосбиржей онлайн-эфира для инвесторов.

"Видим, что есть семь заявок от банков на участие (в программе лояльности "Зеленая цена" - прим. ТАСС), они находятся в разной стадии рассмотрения", - сказал Герасимов.

Он отметил, что предложение Ozon должно помогать развиваться разным банкам, в том числе небольшим.

"Наше предложение должно помогать развиваться не только крупным игрокам, у которых и так гигантские маркетинговые бюджеты и огромные траты на продвижение, но это может быть интересно банкам второго и третьего эшелона, небольшим игрокам, которые хотели бы свою долю рынка увеличить и увеличить свое присутствие, заявить о себе на федеральном уровне. И в том числе от таких банков мы тоже видим потенциальный интерес", - добавил финансовый директор Ozon.

Ранее маркетплейс Ozon расширил доступ к своей программе лояльности "Зеленая цена" и пригласил присоединиться к предоставлению скидок на маркетплейсе российские банки. В Ozon сообщали ТАСС, что коммерческие условия, как и уровень скидок на товары по разным картам, будут одинаковыми для всех участников, включая Ozon-банк.

Также готовность маркетплейсов добровольно открыть доступ к своим программам лояльности была положительно оценена на уровне Госдумы РФ.