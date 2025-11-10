В Архангельске начал работу новый железнодорожный терминал

Его мощности позволяют обрабатывать более 200 тыс. тонн грузов в год

АРХАНГЕЛЬСК, 10 ноября. /ТАСС/. Новый железнодорожный терминал начал работу в Архангельске, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский, который принял участие в его открытии. Мощности терминала позволяют обрабатывать более 200 тыс. тонн грузов в год.

"Новый железнодорожный терминал транспортной компании "Полар транс порт" начал свою работу в Архангельске - это важный инфраструктурный объект, который придаст дополнительный импульс развитию транспортно-логистического потенциала региона и всей Арктической зоны России", - отметил губернатор.

Компания "Полар транс" является резидентом Арктической зоны РФ и оказывает полный комплекс услуг по перевозке грузов в Арктику всеми видами транспорта, в том числе доставку опасных грузов, негабарита и спецтехники. В конце 2021 года компания приняла решение о разработке и реализации нового инвестиционного проекта, направленного на создание тылового железнодорожного терминала в Архангельске. Его площадь составляет более 150 тыс. кв. м. На терминале также предусмотрена возможность единовременного хранения 500 штук 20-футовых контейнеров и 66 точек подключения для рефрижераторных контейнеров.

Строительство железнодорожных путей протяженностью 3,2 км в рамках реализации проекта обусловлено необходимостью введения дополнительных мощностей для выгрузки-погрузки вагонов различных типов грузов в связи растущей потребностью в данной услуге для новых арктических проектов компаний "Роснефть", "Норникель", "Новатэк".

"Строительство железнодорожного терминала - это один из ключевых элементов стратегии развития нашей компании. Именно здесь грузы будут получать необходимую транспортную обработку и в дальнейшем перемещаться в морские терминалы Архангельского транспортного узла для перевозки по Северному морскому пути", - рассказал генеральный директор ООО "Полар Транс Порт" Илья Варламов, его слова приводит пресс-служба главы региона.

Открытие нового терминала расширяет пропускные и технологические возможности компании "Полар транс порт". Цыбульский также оценил портовые мощности компании, которая в 2025 году объединилась с "ТК Северный проект", что привело к созданию "Единого транспортного логистического комплекса", замыкающего на себя полный цикл услуг. Комплекс включает в себя железнодорожный тупик протяженностью 2,5 км, способный обрабатывать 200 тыс. тонн груза в год, тыловой терминал, морской терминал с причалами на два судна длиной до 152 м каждое и осадкой 8,2 м, а также более 25 судов ледового класса.