В Грозном до конца 2025 года откроют первый завод по переработке стекла

Особенностью будущего производства станет возможность выпуска стекла формата "джамбо", которое широко востребовано для панорамного остекления зданий

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Первый завод по переработке стекла планируют открыть в чеченской столице до конца 2025 года на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный". Об этом журналистам сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

"Завод станет первым в Чеченской Республике предприятием, занимающимся производством стекломатериалов. Его строительство находится на завершающей стадии. В настоящее время практически все необходимое оборудование уже закуплено, и следующим этапом станет его монтаж. Планируется, что все работы будут завершены до конца текущего года", - отметил он.

По его словам, производственный комплекс общей площадью 5 тыс. кв. м будет оснащен современной линией, позволяющей осуществлять полный цикл обработки стекла.

"Особенностью будущего производства станет возможность выпуска стекла формата "джамбо", которое широко востребовано для панорамного остекления зданий. Новое предприятие позволит полностью обеспечить растущие потребности строительного рынка Грозного и республики в качественной стеклопродукции, избавив от необходимости завоза из других регионов", - отметил Кадыров, добавив, что завод "Стеклострой" также создаст около 80 новых рабочих мест.

Особо экономическая зона промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Объект располагается в Шейх-Мансуровском районе города Грозного.