Кабмин прекратил полномочия гендиректора "Роскадастра" Жданова

Как сообщил ТАСС источник, его полномочия прекращены досрочно в связи с переходом на новую работу

Владислав Жданов © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полномочия генерального директора публично-правовой компании "Роскадастр" Владислава Жданова прекращены досрочно. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, следует из документа кабмина.

Уточняется, что решение принято на основании части 2 статьи 9 Федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр".

Как сообщил ТАСС источник, полномочия Жданова прекращены досрочно в связи с переходом на новую работу.

Жданова назначили главой "Роскадастра" в августе 2022 года. Ранее он возглавлял Федеральную кадастровую палату Росреестра.

"Роскадастр" был создан в 2021 году после принятия соответствующего закона. Планировалось, что организация будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания стала оператором информационных систем Росреестра.