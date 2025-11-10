В ДНР возродят сельскохозяйственную опытную станцию в Песках

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Артем Крамаренко отметил, что восстановление работы станции позволит развивать собственную районированную селекцию

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Сельскохозяйственную опытную станцию намерены возродить в селе Пески к западу от Донецка для развития селекции, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР Артем Крамаренко во время прямого эфира.

"У нас в Песках была большая опытная станция с большим количеством земель как раз именно для научных, исследовательских целей. И вот задача, которая обсуждалась и была поставлена главой ДНР Денисом Пушилиным, - возродить эту станцию и возродить эти поля, куда в последующем мы могли бы закладывать гибриды", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что восстановление работы станции позволит развивать собственную районированную селекцию. "Есть культуры, которые являются недооцененными, на которые начали обращать внимание, такие, как озимая тритикале - очень хорошая культура, есть очень устойчивые сорта, которые при этом обладают достаточно серьезной стрессоустойчивостью и дают очень высокие показатели по урожайности. И вот хлебопеки, которые опробовали эти сорта тритикале, зиму тритикале, остались очень довольны по потребительским свойствам и по тому, как в последующем проходит вызревание и выпечка хлеба", - заключил вице-премьер.

Донецкая сельскохозяйственная опытная станция основана в 1927 году в Артемовске. Там велись работы по селекции, семеноводству и агротехнике. В 1956 году была реорганизована и переведена на базу совхоза имени Октябрьской революции в селе Пески.