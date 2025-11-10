Трамп: США повысят ставки импортных пошлин в отношении некоторых стран

Американский президент не уточнил, какие именно государства могут столкнуться с дальнейшим повышением ставок

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены повысить ставки своих импортных пошлин в отношении некоторых стран. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Отвечая в понедельник на вопросы журналистов в Белом доме, он подтвердил, что США работают со Швейцарией, чтобы понизить введенные ранее в отношении нее на уровне 39% пошлины. При этом Трамп фактически опроверг данные информационного агентства Bloomberg о том, что ставка таможенных пошлин США в отношении Швейцарии составит 15%. "Нет, я не устанавливал никакого числа", - сказал по этому поводу глава американской администрации. "Но мы будем над чем-то работать, чтобы помочь Швейцарии. Мы очень сильно ударили по Швейцарии. <...> Мы над ними (корректировками ставок пошлин - прим. ТАСС) работаем. Как и над некоторыми другими. И над другими мы работаем, чтобы немного их повысить", - подчеркнул президент. Он не уточнил, какие именно государства могут столкнуться с дальнейшим повышением импортных ставок США.

При этом Трамп вновь пообещал направить часть средств, собираемых правительством США после увеличения таможенных пошлин, на погашение национального долга. "Мы сократим свой госдолг, это вопрос национальной безопасности", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, президент в очередной раз выразил мнение, что в случае принятия Верховным судом США решения, резко ограничивающего полномочия главы государства по применению механизма импортных пошлин, страну ждет "экономическая катастрофа, катастрофа в сфере национальной безопасности".

Ранее он написал на своей странице в Truth Social, что американской администрации пришлось бы вернуть правительствам других стран свыше $2 трлн, если бы Верховный суд США вынес вердикт, ограничивающий его полномочия по использованию механизма импортных пошлин.