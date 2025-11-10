Депутат Кошелев рассказал, как защититься от мошенничества с недвижимостью

Самым простым и эффективным способом защиты является подача заявления в Росреестр о запрете сделок без личного участия собственника, отметил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Подача заявления в Росреестр о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника, договор пожизненного содержания с иждивением и оформление опеки могут защитить пожилого человека от мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"Существует несколько юридических механизмов защиты недвижимости для пожилых людей и других уязвимых групп граждан от мошенников. Самый простой и эффективный способ - подать заявление в Росреестр через МФЦ или Госуслуги о запрете совершения любых сделок с недвижимостью без личного участия собственника. После этого в ЕГРН будет сделана соответствующая отметка, и любые попытки мошенников провести сделку по доверенности будут пресечены", - сказал Кошелев.

Депутат отметил, что для ухода за пожилыми людьми, если существует необходимость в нем, можно оформить договор пожизненного содержания с иждивением - это позволит защитить недвижимость, так как сделки с ней будут ограничены в рамках договора.

Также, по словам Кошелева, если пожилой человек признан недееспособным, можно оформить над ним опеку - это лишит его права самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью, чем пользуются мошенники.

Он добавил, что с 1 июля 2026 года станет возможным проводить дистанционные сделки с недвижимостью с использованием биометрических данных (отпечаток пальца, лицо, радужная оболочка глаза) для идентификации. Биометрические данные уникальны для каждого человека и не меняются со временем. Это исключает ошибки идентификации и подделку документов. "Система хранит не вашу фотографию или отпечаток пальца в привычном виде, а специальный цифровой код, полученный в результате криптографического преобразования. Даже в случае утечки базы данных злоумышленники не смогут восстановить по этому коду исходное изображение вашего лица", - подчеркнул депутат.

При этом человек сможет в любой момент через портал Госуслуг отозвать свое согласие на обработку биометрических данных или запретить их использование в определенных сервисах.