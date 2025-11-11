"Будущее": почти 80% россиян планируют путешествовать на пенсии

По данным исследования, самыми привлекательными направлениями для поездок по России стали Байкал, Крым и Алтай

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 74% россиян, выйдя на пенсию, планируют путешествовать, следует из результатов опроса НПФ "Будущее" (есть в распоряжении ТАСС).

Самыми привлекательными направлениями для поездок по России стали Байкал (41%), Крым (35%) и Алтай (33%), за пределами России - Китай (19%), Таиланд (11%) и Вьетнам (9%).

При этом 50% респондентов хотели бы путешествовать на пенсии, если будут средства и позволит здоровье, еще 23% - планируют это без каких-либо условий.

"Если говорить о России, то помимо уже названных Байкала, Крыма и Алтая, будущие пенсионеры планируют полюбоваться горными красотами Кавказа (26%), увидеть главные достопримечательности Дальнего Востока (20%), познакомиться с памятниками истории Золотого кольца России (18%) и посетить уникальные места Русского Севера (14%)", - подчеркнули в НПФ.

В то же время 18% опрошенных планируют не ограничиваться отдельными странами, а отправиться в кругосветное путешествие. Самая популярная на сегодняшний день по запросам у будущих пенсионеров страна - Китай, ее назвал каждый пятый респондент. Каждый одиннадцатый респондент выбрал Южную Корею, Индию, Италию и Францию.

45% респондентов хотели бы путешествовать на самолете, 30% - на поезде, 18% - на личном автомобиле. Были и те, кто выбрал теплоход (2,6%), собственную яхту (2%) и ледокол (1,3%).

Россиян также спросили, во сколько они оценивают минимально необходимую сумму для "поездки мечты" на пенсии. 27% считают, что на такое путешествие им потребуется 150-300 тыс. рублей, 14% - 300-500 тыс. рублей, а 13% - более 2 млн рублей.

Опрос проводился в октябре - ноябре 2025 года. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов.