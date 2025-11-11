МАИ разрабатывает сервис для оценки качества услуг с помощью ИИ

Ключевой особенностью системы стало применение искусственного интеллекта для максимально объективной оценки содержимого отзывов об организациях, сообщили в пресс-службе вуза

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Инженер Московского авиационного института (МАИ) Илья Ведьманов разрабатывает рекомендательную систему, которая позволит пользователям по всей России быстро находить организации с наивысшим качеством сервиса и услуг. Система использует искусственный интеллект для объективного анализа отзывов и оценок, оставленных в интернете, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Моя работа сосредоточена на создании системы, способной формировать персонализированные запросы на различные услуги в одном интерфейсе. Таким образом пользователь может найти, например, шиномонтаж, салон красоты, бильярдный клуб или пиццерию. Для этого ему нужно всего лишь зайти в программу, указать свой город и запрос на обычном языке, то есть так, как он говорил бы об этом другому человеку", - заявил разработчик системы, старший преподаватель и ведущий инженер кафедры "Вычислительные машины, системы и сети" МАИ Илья Ведьманов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ключевой особенностью разработки является применение искусственного интеллекта для максимально объективной оценки содержимого самих отзывов. Как отмечает разработчик, первоочередной задачей является дальнейшая доработка системы искусственного интеллекта, способной быстро и автоматически делать выводы о тональности и сути отзыва. А уже после этого команда займется разработкой и интеграцией надежных методов выявления подлинных отзывов, исключающих недостоверные данные.

"Мы обнаружили, что пользователи неохотно ставят низкие оценки, часто смещаясь к 3, 4 и 5 баллам, что искажает общую картину. В связи с этим мы используем трехступенчатую классификацию отзывов: негативная, нейтральная и позитивная. Это позволяет более точно определить общий уровень оценки заведения. Мы не копируем и не дублируем уже широко используемые решения, а стремимся предложить качественно новый подход к агрегации и анализу информации, обладающий высокой научной новизной", - пояснил Ведьманов.

Для формирования комплексной оценки система анализирует отзывы по качеству и количеству. Иными словами, она выясняет, сколько людей остались довольны или недовольны, а также почему они дали именно ту или иную оценку - например, из-за скорости доставки или вежливости специалиста. Для этого используются методы теории принятия решений - набор специальных алгоритмов, которые помогают распределить отзывы по трем основным группам уровня удовлетворенности.

Пока в качестве исходных данных в системе используются обезличенные открытые отзывы с Яндекс.Карт, из которых удалены все личные данные, а тексты прошли предварительную очистку. В перспективе планируется объединять отзывы из различных источников и сервисов. Учитывая, что системы оценок могут сильно различаться, а иногда возможность поставить оценку отсутствует вовсе, ключевым становится анализ содержания самого отзыва, уточнили в МАИ.