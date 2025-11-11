Создание нового города в Сибири может занять 15-20 лет

Его возможной основной специализацией будет функция наукограда

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Проект строительства нового города в Сибири, ориентированного на технологии выпуска редкоземельных металлов и продукции высокого передела из них, может занять 15-20 лет. Такое мнение ТАСС высказал сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

Идею построить в Сибири новый город ранее неоднократно высказывал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В ноябре на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов в Сибири, он предложил построить неподалеку от хакасского Саяногорска город-спутник, который станет гордостью российских архитекторов.

"В условиях советской экономики город могли строить буквально на пустом месте, параллельно подводя сети и дороги, сегодня же более выгодно строить там, где есть необходимая инфраструктура, откуда дешевле вывозить продукцию. С учетом современных технологий, в случае наукограда, процесс формирования города может занять 15-20 лет, и это нормальные, адекватные сроки для таких проектов, чтобы обеспечить и качество жизни людей и создать необходимый кадровый потенциал", - рассказал Богомолов.

По его словам, возможной основной специализацией нового города будет функция наукограда, с научно-исследовательской составляющей и финализацией продукции высокого передела, например для электронной и других высокоточных отраслей. А центры производства металлов могут быть на других площадках, в том числе и созданных в советский период.

"Но с точки зрения логистики это может быть любой регион Центральной Сибири - и Красноярский край, и Хакасия, и Тува. Лишь бы были транспортные пути и электроэнергия", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, одним из ключевых факторов проекта станет наличие финансов. Также необходимо, чтобы город был максимально близко расположен к месторождениям, чтобы снизить транспортные издержки на доставку сырья. Производству потребуются специалисты, в том числе узкого профиля.