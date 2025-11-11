НБКИ: количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 4,6%

Общее число займов составило 1,59 млн, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в октябре 2025 года сократилось на 4,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составило 1,59 млн (в 2024 году - 1,67 млн), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

В НБКИ отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем число выданных потребкредитов в октябре, напротив, увеличилось - на 4,5% (в сентябре - 1,52 млн).

При этом объем выданных потребкредитов в октябре по сравнению с сентябрем сократился на 2% и составил 274,5 млрд руб. (в сентябре - 280,2 млрд руб.). А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем выданных потребкредитов в октябре, наоборот, вырос на 4,8% (в 2024 году - 262 млрд руб.).

Динамика потребкредитования в регионах

Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольшее количество выданных потребительских кредитов в октябре было отмечено в Москве (104,1 тыс.), Московской области (94,4 тыс.), Краснодарском крае (64,1 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (57,8 тыс.) и Свердловской (55,1 тыс.) областях, указали в НБКИ.

При этом наиболее значительная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в октябре по сравнению с сентябрем была зафиксирована в Башкирии (-10,2%), Хабаровском крае (-10,1%), Волгоградской области (-9,1%), а также в Приморском (-8,9%) и Краснодарском (-8,4%) краях. В то же время в ряде регионов из топ-30 количество выданных потребкредитов выросло, в том числе в Оренбургской (+8,4%) и Ленинградской (+5,3%) областях, Санкт-Петербурге (+3,3%) и Кемеровской области (+2,7%). В Москве данный показатель за год сократился на 5,4%.

"В 2025 году выдача кредитов наличными стабилизировалась на довольно низком уровне (1,2-1,6 млн). Стоит отметить, что данная стабилизация наступила после падения их выдачи во второй половине 2024 года. Напомним, что тогда количество выданных потребкредитов упало больше, чем в два раза - с уровня почти в 3 млн в месяц (в середине 2024 года) до минимума в декабре 2024 года (1,2 млн). Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.