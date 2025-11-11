В ОП предложили вернуться к традиции выплаты 13-х зарплат

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб рекомендовал ввести такую меру поддержки в бюджетных организациях и закрепить ее законодательно

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Традицию выплачивать бюджетникам перед Новым годом так называемую 13-ю зарплату надо вернуть в РФ, это будет хорошей мерой поддержки, в частности, врачей и учителей. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Предлагаю бюджетным организациям вернуть старую, добрую советскую традицию выплачивать 13-ю зарплату. Считаю, что это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей", - сказал Гриб.

Он отметил, что такую меру регионам необходимо закрепить законодательно. "Я думаю, что это своевременно, тем более перед праздниками, Новым годом, количество трат и задач, особенно для семей с детьми, возрастает. Считаю, что 13-я зарплата будет очень хорошей социальной мерой по поддержке работников бюджетных учреждений и поможет спланировать крупные покупки и траты", - сказал Гриб.

"Хотелось бы, чтобы правительство одобрило и поддержало такое предложение", - заключил он.

13-я зарплата" (годовая премия) - дополнительная выплата, которая выплачивалась работникам в СССР в конце года. Это было поощрение за хорошую работу, но не входило в обязательную часть оплаты труда. Понятие "13-я зарплата" появилось в конце 60-х годов прошлого века, связано с экономическими реформами. В первый раз ее выплатили в 1968 году.