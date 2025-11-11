Муниципальное предприятие Новосибирска задолжало кредиторам почти 900 млн рублей

Оно продолжает функционировать в ограниченном режиме, выполняя обязанности по содержанию сетей ливневых канализаций

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сумма кредиторской задолженности муниципального предприятия (МП) Новосибирска "Метро мир", которое проходит процедуру банкротства, составляет 898,2 млн рублей, дебиторской - 274,1 млн рублей. Предприятие продолжает в ограниченном режиме работать в качестве балансодержателя сетей ливневых канализаций, сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии города.

"Метро мир" занимается проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей. Предприятие в том числе активно привлекалось к строительству станции метро "Спортивная" в Новосибирске. Ранее Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия по иску компании "Спецтрансстрой". Требования фирмы в размере 215,1 млн рублей включены в реестр требований кредиторов.

"По данным МП "Метро мир" <...> сумма дебиторской задолженности предприятия составляет 274,1 млн рублей; сумма кредиторской задолженности - 898,2 млн рублей", - сообщили в мэрии. На текущий момент назначен временный управляющий. Предприятие подало апелляционную жалобу.

Следующее заседание суда назначено на март 2026 года. К нему будет сформирован реестр требований кредиторов, проведено их первое собрание. По данным мэрии, у предприятия нет задолженностей по заработной плате, расчетам при увольнении, отпускным выплатам и компенсациям за задержку зарплаты перед сотрудниками и уволенными. В мэрии подчеркнули, что деятельность "Метро мир" является социально-значимой и на балансе предприятия находятся объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающее водоотведение поверхностных сточных вод с территории Новосибирска. Дальнейшие возможные меры по финансовому оздоровлению предприятия рассмотрят в ходе процедуры банкротства.

В отношении бывшего директора предприятия "Метро мир" Александра Мысика было возбуждено несколько уголовных дел, связанных со строительством объектов ледовой арены в Новосибирске с общим ущербом более 570 млн рублей, а также по факту нецелевого использования средств при строительстве многоквартирного жилого дома. Один из следующих руководителей предприятия Андрей Счастливый также находится под следствием по делу о нелегальных игорных клубах.