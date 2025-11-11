В Смоленской области рынки переводят в закрытый формат

В регионе также решается вопрос с нелегальными перевозчиками

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Борьба с теневой экономикой и схемами снижения налоговых отчислений в Смоленской области привела к решению о переводе крупнейших рынков региона в закрытый формат. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"В связи с таким серьезным ростом экономики, который мы наблюдали и наблюдаем до сих пор за последние два года, ростом оплаты труда, <…> конечно, это не могло бы сказаться на том, что кто-то не готов показывать общие доходы в целом для налогообложения. И есть, во-первых, те, кто зарабатывает дополнительную маржу на таком вот росте, <…> в первую очередь, конечно, это классическая история - рынки. Мы приняли решение и фактически самые крупные рынки, как в городе Смоленске, все переводим в закрытый формат, с улиц все убираем и, соответственно, полностью мы работаем с контролирующими структурами, чтобы обеспечить, соответственно, онлайн-кассами все уже точки продажи", - сказал он.

Анохин отметил, что в регионе также решается вопрос с нелегальными перевозчиками. "Понятно, что формально перевозчики частные, которые работают на частном извозе, в том числе это не только такси, но и это общественный транспорт, которые собирают денежные средства в наличной форме. Понятно, что оплата труда занижается, тем самым остальное выплачивается в конверте. И происходит то, что водители стремятся идти не в общественный транспорт, в государственную организацию, в наши муниципальные учреждения, потому что там все прозрачно, а идут туда, где можно заработать в том числе в наличной форме, в конверте", - добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что для решения этого вопроса в регионе были приняты серьезные решения. Например, областной закон, обязующий общественный транспорт использовать безналичную систему оплаты труда. "Второе - начали активно работать с предпринимательским сообществом, чтобы уровень оплаты труда в отраслях, особенно рисковых для теневой занятости, <…> [был] не ниже МРОТ", - добавил он.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты высказали мнение, что объем теневой экономики России достигает порядка 15-20% ВВП страны, доля серого бизнеса в большей степени фиксируется в таких секторах, как строительство, малый бизнес, сфера услуг и розничная торговля.