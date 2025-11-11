ТАСС: Украина с 2022 года потеряла около 70% мощностей генерации электроэнергии

Остающихся у страны мощностей недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой, следует из подсчетов ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Украина с февраля 2022 года потеряла 39-41 ГВт мощностей в своей энергосистеме из примерно 56 ГВт (то есть около 70%), а остающихся 15-17 ГВт недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных правительства страны.

Необходимая мощность для обеспечения потребностей населения и промышленности составляет 16-18 ГВт (с пиковыми значениями в 18 ГВт в зимние месяцы). При этом Украина может рассчитывать на 2-2,5 ГВт мощности за счет импорта электроэнергии из Евросоюза, однако дальнейшее увеличение объемов ограничено возможностями энергосистемы страны.

Оценки доступных мощностей не учитывают последствий повреждения на электростанциях осенью 2025 года. При этом только серия взрывов в ночь с 7 на 8 ноября привела к прекращению генерации на Трипольской и Змиёвской ТЭС и потере не менее 1 ГВт мощности.

Основные мощности

Основу мощности составляют атомные электростанции - Южно-Украинская (3 ГВт), Ровенская (2,88 ГВт) и Хмельницкая (2 ГВт), итого - 7,88 ГВт. В отдельные моменты атомная генерация составляет половину от всех мощностей энергосистемы Украины, хотя власти страны пытаются восстановить теплогенерацию и нарастить ее объемы.

Украина не сообщает о восстановлении генерирующих мощностей и во многих случаях не информирует об их повреждении (так, например, в 2023-2025 годах несколько раз сообщалось о взрывах и прекращении генераций на Бурштынской ТЭЦ, Трипольской ТЭС и Змиёвской ТЭС). В связи с этим объемы работающих мощностей в этом секторе оценить сложно. По ряду оценок правительства Украины, потеряно около 80% мощностей из примерно 28 ГВт до 2022 года, в гидроэнергетике - около 40% из 4,8 ГВт.

Частично потери компенсируются генерацией возобновляемой энергии (оценок мощности нет) и распределенной генерацией на газопоршневых и газотурбинных установках. Последняя, однако, незначительна - в 2024 году за их счет удавалось обеспечить менее 100 МВт, хотя планировалось до 1 ГВт.

В результате предстоящей зимой, даже при нынешнем состоянии энергосистемы и экспорте из ЕС, Киеву будет сложно достичь необходимого объема мощности в 18 ГВт. В то же время Украина полностью лишается возможности маневрирования мощностями, чтобы обеспечить их резервы и ремонт в случае необходимости.