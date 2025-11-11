Минниханов: РФ проработает совместные проекты по финансам с Казахстаном

Глава Татарстана отметил, что необходимо будет наполнить договоренности президента России Владимира Путина и казахского лидера Касым-Жомарта Токаева конкретными проектами

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Россия планирует проработать механизмы реализации совместных проектов по партнерскому финансированию с Казахстаном. Об этом сообщил ТАСС председатель Группы стратегического видения "Россия-Исламский мир", глава Татарстана Рустам Минниханов перед госвизитом казахского лидера Касым-Жомарта Токаева в РФ.

"Предстоящий государственный визит президента Казахстана в Россию, я уверен, даст хороший импульс для развития сотрудничества. Это сигнал для регионов и компаний, что наши страны - близкие партнеры друг другу, как географически, так и ментально. <...> Мы предполагаем усилить нашу работу по линии Группы стратегического видения "Россия-Исламский мир", которую я возглавляю по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. В частности, будем прорабатывать механизмы по реализации совместных проектов по партнерскому финансированию", - сказал Минниханов.

По его словам, необходимо будет наполнить договоренности двух президентов конкретными проектами.

Минниханов также отметил, что казахстанские коллеги уже продуктивно инвестируют в Россию. В том числе выбирают Татарстан как площадку входа на российский рынок. "На протяжении многих лет Казахстан остается нашим ведущим зарубежным партнером. По итогам 2024 года товарооборот между республиками составил $760 млн", - сказал он, добавив, что татарстанские компании ведут активную деятельность в Казахстане в таких направлениях, как автомобилестроение, нефть, нефтехимия.

Государственный визит Токаева в Россию состоится 11-12 ноября. В ходе переговоров президенты РФ и Казахстана обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества Москвы и Астаны в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.