Почти половина опрошенных россиян скептически относятся к "Черной пятнице"

Респонденты считают скидки, предлагаемые во время распродаж, искусственными, говорится в исследовании холдинга "Ромир"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Практически половина опрошенных россиян относятся к "Черной пятнице" скептически и считают скидки, предлагаемые во время распродаж, искусственными. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти половина россиян (46%) считают скидки во время "Черной пятницы" искусственными или созданными от завышенной цены. Причем скепсис в отношении распродаж растет с возрастом респондента", - говорится в сообщении.

Больше всего в сезонную акцию вовлечены россияне в возрасте от 18 до 34 лет. При этом молодежь от 18 до 24 лет чаще других верят в реальные и значительные скидки (11% в этой группе против 3% в среднем). Кроме того, именно эта возрастная категория чаще других откладывает покупки до наступления "Черной пятницы", рассказали аналитики.

В топ-3 категории товаров, которые россияне хотели бы приобрести в период распродаж, входят: "одежда и обувь" - 20% респондентов, "товары для дома" - 16%, "электроника и гаджеты" - 9%. При этом интерес к этой категории выше у мужчин, особенно в возрасте 25-34 лет, сказано в тексте исследования.

По данным аналитиков, в ряде регионов России доля жителей, положительно настроенных к "Черной пятнице", превышает количество скептиков. К таким регионам относятся Москва и Центральный регион в целом, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. В Санкт-Петербурге число тех, кто считают, что во время "Черной пятницы" можно существенно сэкономить, равно количеству сомневающихся в выгоде акции для потребителей. При этом самыми скептически настроенными к периоду распродаж остаются жители Урала и Юга России.

Об опросе

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в городах из всех федеральных округов России.