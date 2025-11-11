"Руспродсоюз" выяснил, как за год подорожали мандарины

На конец октября средняя стоимость составляла 94,4 рубля за килограмм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средние оптовые цены на мандарины в России за год выросли на 7,6%, при этом за неделю цены снизились на 2,7%, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Средние оптовые цены на мандарины в России по данным на конец октября составили 94,4 руб./кг, что на 8,5% выше месяца ранее и на 7,6% выше аналогичного периода прошлого года. При этом за неделю цены снизились на 2,7%", - рассказал Леонов.

По его словам, ключевыми поставщиками мандаринов на российский рынок являются Турция с долей 40% в общем объеме поставок, Египет (20,7%) и Китай (10,5%).

"В десятку экспортеров также входят: Марокко, Южная Африка, Абхазия, Грузия и другие поставщики", - добавил эксперт.