Анохин: теневая занятость в Смоленской области составляет около 13%

В регионе действует грантовая программа "Первый старт" для реализации проектов в сфере предпринимательства в муниципальных образованиях, отметил губернатор

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рост теневой занятости в Смоленской области оценивается примерно в 13% от числа работающего населения, что составляет порядка 55 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Вот сейчас мы оцениваем рост теневой занятости, это порядка 12-13% [от работающего населения региона] в целом. Это не такое большое число, как было ранее. Продолжим работать", - сказал он.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в неформальном секторе экономики региона работают порядка 55 тыс. человек.

Анохин отметил, что в регионе введена грантовая программа "Первый старт" для реализации проектов в сфере предпринимательства в муниципальных образованиях Смоленской области. Гражданам, желающим начать свое дело, предоставляют гранты в размере до 500 тыс. рублей. "И дальше, соответственно, если ты развиваешься, можно получить микрозайм до 4 млн рублей по ставке от 5%", - сказал он, отметив, что эти меры пользуются в Смоленской области большим спросом.

Губернатор добавил, что за два года благодаря этим мерам поддержки в регионе появилось более 400 новых предпринимателей. "Конечно, какая-то часть граждан и до поддержки вели деятельность в теневом секторе экономики, но уже теперь, получив средства на ведение бизнеса, легализовались", - сказал он, добавив, что заключение социального контракта для граждан также дало толчок для вывода из тени предпринимателей. За два года в регионе на ведение предпринимательской деятельности выдано более 1,1 тыс. социальных контрактов.