Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,22%

К 07:10 мск показатель ускорил рост и находился на отметке 2 565,97 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,22% и находился на уровне 2 564,31 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 565,97 пункта (+0,29%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.