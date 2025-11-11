WSJ: КНР намерена ограничить поставки редкоземов для оборонных компаний США

Газета отмечает, что детали плана могут претерпеть изменения

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. КНР рассматривает создание системы, которая ограничит поставки редкоземельных металлов и ряда других материалов связанным с Пентагоном компаниям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, система "проверенного конечного пользователя" позволит соблюсти обещание китайских властей упростить экспорт редкоземельных металлов в США и при этом удостовериться, что упомянутые материалы не будут направляться поставщикам Пентагона.

Вместе с тем, указывает издание, подобная система может усложнить снабжение редкоземельными металлами американских компаний в автомобильной и аэрокосмической сфере, так как потребителями продукции данных предприятий являются как гражданские, так и военные. Отмечается, что детали плана и сама система еще могут претерпеть изменения.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля в отношении программного обеспечения. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.