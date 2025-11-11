Эксперт Попов: хрущевки в России за пять лет подорожали на 80%

Стоимость квадратного метра выросла до 185 тыс. руб. в 2025 году, рассказал главный аналитик "Циан"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра в хрущевках в РФ выросла за пять лет на 80%: со 103 тыс. руб. до 185 тыс. руб. в 2025 году. Об этом рассказал в беседе с ТАСС главный аналитик "Циан" Алексей Попов.

"Средняя стоимость квадратного метра в хрущевках в РФ выросла за пять лет на 80%: со 103 тыс. руб. до 185 тыс. руб. в 2025 году. В Москве квадратный метр в таких квартирах подорожал за тот же период в среднем на 58%: с 201 тыс. руб. до 318 тыс. руб." - сказал он.

По словам эксперта, за год хрущевки выросли в цене на 7% в Москве и на 1% - в России.

"В столице большинство покупателей рассчитывают принять участие в программе реновации и получить новое качественное жилье. В регионах, где буквального аналога такой программы нет, - это жилье покупают те, кому принципиально именно приобрести свою квартиру, но денег на более качественное жилье пока нет", - отмечает Попов. Во многих малых городах и поселках хрущевки могут быть не самым плохим вариантом по сравнению с тем, что строили в 1930-1940 годы. В хрущевских квартирах железобетонные перекрытия, панельные стены и полноценные санузлы, заключил он.

Хрущевки - малогабаритные квартиры в типовых пятиэтажках, период строительства которых пришелся на конец 1950-х - начало 1970-х годов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.