В 2ГИС появилась информация о цене проезда на общественном транспорте

Опция действует в более чем 100 городах России, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сервис "2ГИС" добавил в свои карты информацию о стоимости проезда на общественном транспорте в более чем 100 городах России, в том числе в Москве. При построении маршрута учитываются пересадки, сообщили ТАСС в 2ГИС.

Карты показывают базовую цену за проезд, не учитывая льготы или скидки, сервис берет ее из официальных источников. 2ГИС обещает обновлять данные постоянно.

В сервис добавили цены на автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки, метро, для Москвы это также цены для МЦД и МЦК. При построении маршрута в приложении будут предложены разные варианты и общая стоимость каждого.

"Если в маршруте есть пересадки, отобразится стоимость каждого вида транспорта и итоговая примерная сумма за весь путь", - пояснили в сервисе.

В "Яндекс Картах" летом 2025 года была добавлена стоимость проезда на общественном транспорте в Турции, а именно в Стамбуле. Сервис там также учитывает пересадки.