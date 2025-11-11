Ozon: продажи мини-саун для домов и квартир выросли за год в 4,2 раза

По данным исследования онлайн-ретейлера, ассортимент инфракрасных саун за два осенних месяца вырос в 3,5 раза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на инфракрасные мини-сауны для домов и квартир вырос в 4,2 раза осенью 2025 года на фоне приближения зимнего сезона. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"На фоне приближения зимнего сезона, россияне все чаще устраивают спа-процедуры прямо у себя дома. <...> За сентябрь - октябрь 2025 года у россиян появился новый тренд: инфракрасные мини-сауны для дома и квартир стали покупать в 4,2 раза чаще по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Ассортимент инфракрасных саун за два осенних месяца вырос в 3,5 раза. Помимо этого с сентября текущего года продажи домашних паровых саун выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сказано в материалах.

Кроме того, пользователи маркетплейса стали в пять раз чаще покупать готовые наборы для бани и сауны, куда входят шапка, веник, ковш и аромамасла. Параллельно растут и продажи отдельных аксессуаров: банных часов и термогигрометров - в 2,2 раза, эфирных масел и соли - более чем в 2 раза.

В то же время, у россиян появился массовый интерес к уходовым процедурам и иным форматам домашнего релакса. Спрос на массажную технику показал рекордные значения: электрические массажные матрасы и коврики стали покупать в 3,3 раза чаще, а механические массажеры для головы - почти в 2,7 раза. Также растет спрос и на косметику для ухода за собой: покупки средств для рук увеличились в 2,3 раза, а для ног - более чем в 2 раза.