Токаев: товарооборот Казахстана и России стремится к $30 млрд в год

Растут совместные проекты, отметил казахстанский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Казахстана приближается к $30 млрд в год, две страны активно развивают инвестиционное сотрудничество с объемом инвестиций в размере более $50 млрд. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье в "Российской газете" в преддверии государственного визита в РФ.

"Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в $30 млрд", - отметил он.

Президент добавил, что российские инвесторы находятся в числе лидеров по вложениям в Казахстан. "Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше $50 млрд. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "Еврохим", в нашей стране строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "Камазом" - комплектующих для грузовиков", - отметил Токаев.