В РФ зарегистрировали товарный знак "Москва слезам не верит"

Он позволит выпускать музыкальную продукцию, производить услуги баров и ресторанов самообслуживания, создавать фильмы, рекламу, услуги маркетинга и продвижения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Товарный знак "Москва слезам не верит" по просьбе продюсера одноименного гастрономического мюзикла был со второй попытки зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), выяснил корреспондент ТАСС.

Заявку на регистрацию товарного знака подал генеральный продюсер театра "Одеон" Эдуард Ратников 16 октября 2023 года, она зарегистрирована 2 октября 2025 года. Изначально 17 января 2025 года Роспатент отказал в регистрации товарного знака, следует из данных службы.

Дата истечения срока действия исключительного права наступит 16 октября 2033 года.

Товарный знак зарегистрирован по трем классам (№ 35, 41, 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они позволяют выпускать музыкальную продукцию, производить услуги баров и ресторанов самообслуживания, создавать фильмы, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения.

"Москва слезам не верит" - первый в России гастрономический мюзикл, поставленный на сцене театра "Одеон" в 2023 году.

Кинокартина "Москва слезам не верит" вышла в советский прокат в феврале 1980 года, за первый год ее посмотрели около 90 млн человек. Она заняла второе место по количеству зрителей в истории советского кино после "Пиратов XX века". Мелодрама была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".