Донбасс и Новороссия получат более 1,6 млрд рублей на капремонт школ и детсадов

Финансирование поступит в 2025-2027 годах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье и Херсонская область получат еще свыше 1,6 млрд рублей на проведение капитального ремонта в школах и детских садах. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Свыше 1,6 млрд рублей будет дополнительно направлено новым регионам на проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении.

Финансирование поступит в 2025-2027 годах. Субсидии будут направлены регионам в рамках федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", входящего в госпрограмму "Развитие образования".