Расширение НДД на нефтеместорождения в Югре обеспечит 2 трлн рублей налогов

В регионе с 1964 года добыли более 13 млрд тонн нефти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Расширение действия налога на дополнительный доход (НДД) на несколько нефтегазовых месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, которые сейчас не разрабатываются из-за нерентабельности, позволит дополнительно добыть 156 млн тонн нефти и обеспечить поступления 2 трлн рублей налогов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти.

"Включение в Югре только 56 потенциальных участков недр в четвертую группу налога на дополнительный доход позволит дополнительно вовлечь в разработку запасы нефти в размере 156 млн тонн, что даст дополнительные поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2 трлн рублей", - сказал Забозлаев в ходе Дней Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Совете Федерации.

Он отметил, что власти региона считают необходимым расширить действие НДД на месторождения четвертой группы, которые сейчас не разрабатываются, что позволит создать экономически выгодные условия для их освоения, создать новые производственные мощности и рабочие места. По его словам, введенный в 2019 году налог на дополнительный доход показал в Югре свою эффективность и позволил дополнительно добыть за шесть лет 113 млн тонн нефти, а по прогнозам до 2030 года будет добыто еще 182 млн тонн нефти дополнительно.

Он также отметил, что за 65 лет эксплуатации участков недр в Югре обводненность добываемой продукции в регионе увеличилась и составила 90%. Теперь при добыче одной тонны нефти попутно добывается девять тонн воды. "Чтобы добыть 200 млн тонн нефти в год, мы ежегодно поднимаем на поверхность 2 млрд тонн попутной воды и из этого складывается себестоимость продукции. Теперь определяющим становится технологический фактор. <…> На добычу трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи приходится около 26%, мы прогнозируем, что к 2030 году будет уже 50%", - добавил Забозлаев.