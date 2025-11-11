Акции МКПАО "Озон" после возобновления торгов снижались на 7,86%

По данным на 10:00 мск, акции компании снижались до 3 810 рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Акции МКПАО "Озон" на Московской бирже снижались более чем на 7,8% после возобновления торгов, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:00 мск, акции компании относительно последней цены закрытия расписок Ozon до приостановки торгов снижались на 7,86%, до 3 810 рублей за акцию. К 10:15 мск акции компании находились на уровне 3 903,5 рубля за акцию (-5,6%).

С 25 сентября 2025 года Московская биржа приостановила торги расписками Ozon в связи с их конвертацией в акции МКПАО "Озон". На следующий день компания объявила о завершении перерегистрации в российскую юрисдикцию.